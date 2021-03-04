قبل مواجهة فيتا كلوب.. الشحات وأفشة ينتظمان في مران الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

انتظم الثنائي حسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة"، لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وكان الشحات قد غادر مران الأهلي أمس الأربعاء، بعد تعرضه لجروح سطحية أسفل القدم خلال مشاركته في المران، وانتظم اليوم في المران الجماعي بعد الاطمئنان على حالته.

ومن المقرر أن يعود الشحات لدعم الأهلي في مبارياته الأفريقية بعد نهاية فترة إيقافه لأربع مباريات من قِبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

كما استكمل "أفشة" برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء بعض الوحدات التأهيلية للتعافي من آلام الركبة، قبل أن يشارك في تدريبات الكرة.

جدير بالذكر أن الأهلي وفيتا كلوب يتقاسمان المركز الثاني بجدول المجموعة الأولى حيث يمتلك كل منهما 3 نقاط، بينما يتصدر سيمبا التنزاني صدارة المجموعة (6 نقاط)، ويتذيل المريخ السوداني جدول الترتيب بدون نقاط.