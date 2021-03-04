الامارات | النصر يجدد عقد الحارس أحمد شامبيه

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يجدد عقد الحارس أحمد شامبيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة النصر لكرة القدم اليوم من خلال حساب النادي الرسمي في "تويتر"، تجديد عقد حارس مرمى الفريق الأول أحمد شامبيه، حتى عام 2026، وذلك بعد تألق الحارس مع العميد، وقيادته للفريق هذا الموسم للوصول إلى نهائي بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي.

وأكد النادي على "تويتر": حارس العرين الأمين أحمد شامبيه مستمر في بيته حتى 2026”. يذكر أن شامبيه من أفضل الحراس في الدوري هذا الموسم، وكان أحد أسباب تألق النصر في بطولتي الكأس، إلى جانب تقدمه في ترتيب الدوري بالمركز الرابع.

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