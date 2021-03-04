الامارات | مدرب كلباء: بني ياس فريق قوي ويستحق المنافسة على لقب الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كلباء: بني ياس فريق قوي ويستحق المنافسة على لقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب اتحاد كلباء الاوروغوياني خورخي دا سيلفا بني ياس بأنه "فريق قوي ويستحق تواجده في المركز الثالث، وكذلك المنافسة على لقب دوري الخليج العربي". وجاء حديث المدرب في المؤتمر الصحافي اليوم قبل مواجهة الفريقين السبت المقبل في الجولة 19.

وأضاف دا سيلفا: الفريقان التقيا في مناسبات سابقة، ولكن لكل مباراة ظروفها"، مبينا ان كلباء يعاني من الإرهاق لضغط المباريات. وقال إن هذا الأمر يفرض عليه تدوير بعض اللاعبين، وإراحة عدد من الأساسيين وإعطاء الفرصة إلى البدلاء.

وتابع: سنكون جاهزين للمباراة، والتركيز في اليومين الماضيين كان منصبًا على استعادة اللاعبين للياقتهم البدنية". وكشف عن ان محترف الفريق البرازيلي رومولو سيغيب بسبب الإصابة التي يعاني منها على مستوى الكاحل.

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