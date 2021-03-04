شكرا لقرائتكم خبر عن 1900 فرد لتأمين الحدث الكتالوني لتأمين انتخابات برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة الإسباني أن 1900 شخصًا سيتولون تنظيم انتخابات رئيس النادي الكتالوني، المقررة الأحد المقبل، ويضم هذا الطاقم، عاملون بالنادي ومعاونون سيشرفون على تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، والجوانب الأمنية وتنظيم الصفوف.

وسيتلقى جميع الموظفين، الذين يعملون يوم الأحد، تأهيل من خلال محاضرت عن بعد، يتلقون فيها جميع التعليمات لتنفيذ الأدوار والمهام المعينة بشكل مناسب.

ونظرا للقيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، لن يتم إجراء محاكاة قبل يوم من الموعد الانتخابي كما هو معتاد.