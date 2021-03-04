شكرا لقرائتكم خبر عن ماتياس دى ليخت قد يدفع ثمن بقاء رونالدو في يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفي إيطالي، نشره موقع «توتو ميركاتو»، عن أزمة محتملة تهدد مستقبل ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس، بسبب قرار نجم الفريق كريستيانو رونالدو.

وبحسب الموقع الإيطالي، فإن رونالدو يشعر بالراحة في يوفنتوس ويحرص على تمديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2022، وأبلغ رونالدو مسؤولى النادى رغبته في تمديد عقده لموسم واحد آخر، بينما يدرس يوفنتوس هذا الاقتراح.

وأضاف: «إذا وافق يوفنتوس على بقاء رونالدو لموسم آخر، فإن فرصة توفير راتبه الكبير ستكون صعبة للغاية، وإذا لم تتحسن الأوضاع المالية للنادي، سيضطرون لبيع لاعب مهم في نهاية الموسم».

وأشار التقرير، إلى أن ماتياس دي ليخت هو اللاعب المتوقع رحيله، بسبب قدراته العالية والمقابل المادي الضخم الذي يمكن الحصول عليه من بيعه، خاصة وأنه يجذب أنظار العديد من كبار أوروبا.

وكان دي ليخت قد فضل الإنضمام لفريق يوفنتوس الإيطالى، بعد حديثه مع رونالدو الذي اقتناعه بالانتقال إلى السيدة العجوز، رغم اهتمام برشلونة ومانشستر يونايتد بضمه.