شكرا لقرائتكم خبر عن ماريانو دياز يزيد أوجاع ريال مدريد قبل ديربى العاصمة أمام أتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا، مساء اليوم الخميس، للإعلان عن إصابة مهاجمه ماريانو دياز، قبل المواجهة المرتقبة ضد أتلتيكو مدريد الأحد المقبل، بالجولة 26 من الليجا، في ديربى العاصمة الإسبانية، مدريد.

وقال ريال مدريد في بيانه الرسمي على موقعه الإلكتروني: «بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها ماريانو دياز من قبل الجهاز الطبي، تم التأكد من تعرضه لإصابة عضلية في الساق اليسرى، وعودته تعتمد على مدى تعافيه».

يذكر أن لعنة الإصابات ضربت الميرنجي في الفترة الأخيرة، ومع عدم جاهزية الفرنسي كريم بنزيما وإمكانية غيابه عن الديربي، سيكون المدير الفني زين الدين زيدان في ورطة حقيقية بعد إصابة دياز.