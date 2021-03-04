شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم يؤكد: لاعبو الزمالك في قمة التركيز لتحقيق الفوز على الترجي التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أشرف قاسم أن كل أمور البعثة تسير بشكل جيد قبل مواجهة الترجي التونسي.

وقال أشرف قاسم إن جميع أفراد بعثة الزمالك في قمة التركيز، لتقديم أفضل أداء أمام الترجي التونسي وحصد النقاط الثلاث، والأحاديث بين اللاعبين لا تنقطع.

وواصل: «لاعبو الزمالك يقدرون قيمة النادي ومدى أهمية اللقاء، ونتمنى التوفيق للفريق لتحقيق الانتصار واعتلاء قمة المجموعة».

واختتم: «إدارة النادي تدعم بعثة الفريق وتثق في إمكانيات وقدرات اللاعبين لتقديم أفضل أداء أمام الترجي، والعودة من تونس بنتيجة إيجابية لإسعاد جماهير الزمالك».

ويواجه الفريق الأول بالنادي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021.