شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يحفز اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام الترجي التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك اللواء مستشار عماد عبدالعزيز جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق في فندق الإقامة.

وطلب رئيس النادي من اللاعبين بذل أقصى جهد لديهم لتحقيق الفوز على الترجي وإسعاد جماهير الزمالك في المباراة المرتقبة.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مرانه الأول بتونس، على ستاد رادس الفرعي، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت تونس، السادسة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، هو نفس موعد المباراة.

ويلتقي الزمالك مع الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021.

وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، قد أعلن عن قائمة مباراة الترجي والتي جاءت كالتالي:- حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش»- محمد عواد_ محمد أبو جبل خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبدالغني- محمود حمدي «الونش»- محمد عبدالسلام- أحمد فتوح- عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي. خط الوسط: فرجاني ساسي- طارق حامد- إمام عاشور- محمد أشرف «روقا»- يوسف أوباما- أشرف بن شرقي- أحمد سيد «زيزو» خط الهجوم: مروان حمدي- أسامة فيصل- حميد أحداد- حسين فيصل- حسام أشرف