شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض تدريبه الأول في تونس على الملعب الفرعي لاستاد رادس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الأول بتونس، على ستاد رادس الفرعي، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل.

ومن المقرر أن تتحرك بعثة الزمالك من فندق الإقامة في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت تونس، على أن ينطلق المران في تمام الساعة الخامسة بتوقيت تونس، السادسة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، هو نفس موعد المباراة.

ويلتقي الزمالك مع الترجي التونسي يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021.

جدير بالذكر أن بعثة الزمالك قد خضعت لمسحة طبية جديدة، للكشف عن فيروس كورونا.

وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، قد أعلن عن قائمة مباراة الترجي والتي جاءت كالتالي:- حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش»- محمد عواد_ محمد أبو جبل خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبدالغني- محمود حمدي «الونش»- محمد عبدالسلام- أحمد فتوح- عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي. خط الوسط: فرجاني ساسي- طارق حامد- إمام عاشور- محمد أشرف «روقا»- يوسف أوباما- أشرف بن شرقي- أحمد سيد «زيزو» خط الهجوم: مروان حمدي- أسامة فيصل- حميد أحداد- حسين فيصل- حسام أشرف