شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والترجى غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد، صباح غدًا الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والترجي التونسي للاتفاق على كافة تفاصيل اللقاء، المقرر له يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، بالجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.
ويمثل الزمالك في اجتماع الغد كلا من الدكتور منتصر الرملاوي ومصطفى ميلا، مدير المهمات بالفريق الأول.
جدير بالذكر أن بعثة الزمالك خضعت لمسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا قبل المواجهة الهامة مع الترجى التونسي.
وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، قد أعلن عن قائمة مباراة الترجي والتي جاءت كالتالي:- حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش»- محمد عواد_ محمد أبو جبل خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبدالغني- محمود حمدي «الونش»- محمد عبدالسلام- أحمد فتوح- عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي. خط الوسط: فرجاني ساسي- طارق حامد- إمام عاشور- محمد أشرف «روقا»- يوسف أوباما- أشرف بن شرقي- أحمد سيد «زيزو» خط الهجوم: مروان حمدي- أسامة فيصل- حميد أحداد- حسين فيصل- حسام أشرف
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