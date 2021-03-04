شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والترجى غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد، صباح غدًا الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والترجي التونسي للاتفاق على كافة تفاصيل اللقاء، المقرر له يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، بالجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ويمثل الزمالك في اجتماع الغد كلا من الدكتور منتصر الرملاوي ومصطفى ميلا، مدير المهمات بالفريق الأول.

جدير بالذكر أن بعثة الزمالك خضعت لمسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا قبل المواجهة الهامة مع الترجى التونسي.

وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، قد أعلن عن قائمة مباراة الترجي والتي جاءت كالتالي:- حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش»- محمد عواد_ محمد أبو جبل خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبدالغني- محمود حمدي «الونش»- محمد عبدالسلام- أحمد فتوح- عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي. خط الوسط: فرجاني ساسي- طارق حامد- إمام عاشور- محمد أشرف «روقا»- يوسف أوباما- أشرف بن شرقي- أحمد سيد «زيزو» خط الهجوم: مروان حمدي- أسامة فيصل- حميد أحداد- حسين فيصل- حسام أشرف