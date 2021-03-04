شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم ضحية شباب بداوى لـ«المصري اليوم»: أرفض عقوبات لجنة الانضباط كإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض أحمد لطفي حكم الدرجة الثالثة والذى تعرض للضرب المبرح من لاعبي فريق شباب بداوى أثناء مباراته امام منية سمنود، بعد اعتراضهم على عدم احتساب ضربة جزاء وهو ما أدى لالغاء المباراة، قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة والتي اعلنت اليوم بايقاف المتسببين لمدة تتراوح من 10 مباريات إلى سنة.

وقال لطفي في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «أرفض هذه القرارات الهزيلة والتى تمس كرامتي بعيدا على الكرة، ساصعد الموقف ولن أترك حقي، وفى انتظار رأى اتحاد الكرة ومنطقة الكرة بالدقهلية ضد هذه العقوبات.

وأنهي لطفي حديثه قائلًا: «القرار دا مش عاجبني كإنسان قبل أن أكون حكم».

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة أصدرت عقوباتها على المعتدين ةلمتابعة التفاصيل من من هنا https://www.almasryalyoum.com/news/details/2274529

وكان لاعبي مركز شباب بداوى قد اعتدي على حكم المباراة في مهزلة اخلاقية شهدتها مباراة منية سمنود وشبان بدواي، ضمن منافسات دوري القسم الثالث والتي أقيمت عصر الاثنين، حيث تعرض أحمد لطفي، حكم المباراة للضرب المبرح من جانب بعض لاعبي شبان بداوي وجماهير النادي بعد مطالبتهم باحتساب ضربة جزاء

ولمتابعة فيديو ضرب الحكم من هنا https://www.almasryalyoum.com/news/details/2272277