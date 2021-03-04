شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا تفوز بذهبية التتابع في البطولة الأفريقية للدراجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت منافسات اليوم الثالث بالبطولة الأفريقية للدراجات رقم 15 للطريق والمقامة بمدينة ٦ أكتوبر خلال الفترة من 2 إلى 6 مارس الجاري منافسات شرسة وقوية.

وتوجت جنوب أفريقيا بالمركز الأول في سباق تتابع مختلط «ضد الساعة»، بعدما قطع الفريق الجنوب أفريقي مسافة السباق البالغة 28 كيلومتر في زمن قدره 39 دقيقة و18 ثانية و24 جزء من الثانية.

وجاء منتخب رواندا في المركز الثاني متأخرا بفارق 3 دقائق و43 ثانية و3 أجزاء من الثانية.

واحتل المنتخب الأثيوبي المركز الثالث متأخرا عن متصدر السباق بزمن قدره 5 دقائق و13 ثانية و88 جزء من الثانية.

من ناحية أخرى تنطلق في التاسعة صباح غدا الجمعة منافسات سباق الطريق الجماعي للناشئات ثم بعدها سباقالطريق الجماعي الناشئين، والتي تشهد اقوي المنافسات بين الدول المشاركة.