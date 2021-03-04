شكرا لقرائتكم خبر عن بيتسو موسيماني يصعد الموقف ضد محمود كهربا بعقوبة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر المدير الفني للنادي الأهلى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مضاعفة عقوبة لاعب الفريق محمود كهربا بعد إيقافه عن المباريات لمدة شهر وتغريمه.

وأبلغ مدير الكرة سيد عبدالحفيظ اللاعب محمود كهربا باستبعاده من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، وخوضه المران بشكل منفرد، وفقًا لتعليمات بيتسو موسيماني المدير الفني.

وغاب كهربا عن تدريب الأهلي الجماعي اليوم، تنفيذًا لقرار المدير الفني وإدارة ناديه.

ويرفض موسيماني تواجد كهربا في التدريبات الجماعية على خلفية اعتراضه على جلوسه احتياطيًا في مباراة طلائع الجيش.

ورفض كهربا مصافحة موسيماني عقب لقاء طلائع الجيش داخل غرف خلع الملابس، اعتراضًا على عدم مشاركته أساسيًا في اللقاء، ما أصاب المدير الفني بالصدمة من تصرف اللاعب، وطالب بمعاقبته وقرر استبعاده من حساباته.

وغرم الأهلي كهربا بسبب تصرفه مع موسيماني 200 ألف جنيه إلى جانب إيقافه عن المباريات لشهر واحد.