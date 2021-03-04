شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط غزل المحلة في فخ التعادل السلبي أمام البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط الفريق الكروى الأول بنادي غزل المحلة في فخ التعادل السلبي مع البنك الأهلي في المباراة التي جمعتهما عصرًا، ضمن منافسات الجولة الـ15 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأضاع لاعب غزل المحلة، أحمد الشيخ، فرصة تحقيق الفوز الثاني على التوالي عقب الفوز في الجولة الماضية على أسوان، بعدما أهدر ضربة جزاء أمام البنك الأهلي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد غزل المحلة إلى 18 نقطة احتل بها المركز الحادي عشر، والبنك الأهلي إلى 14 نقطة احتل بها المركز الرابع عشر.