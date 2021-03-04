مارتينيز يغيب عن لقاء ليفانتي وبلباو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

أفادت صحيفة ماركا الإسبانية أن اللاعب إينيغو مارتينيز سيغيب عن لقاء ​ليفانتي​ مع أتلتيك بلباو الذي سيحدد منافس برشلونة في نهائي ​كأس الملك الإسباني​ 2021 على ملعب لا كارتوجا.



وذلك لأن قلب الدفاع لم يتلق أي عفو من لجنة الاستئناف، بعد أن فرضت عقوبة منع مشاركته في أربع مباريات صباح الأربعاء.

من جهته، كان الحكم قد أوضح أنه طرد لاعب كرة القدم لأنه بمجرد انتهاء المباراة وبينما كان لا يزال في الملعب، ضرب سيرجيو ليون في وجهه بقوة مفرطة.