اوليبر: قرار الحكم كان صحيحاً في مواجهة برشلونة واشبيلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

كشفت الخبير التحكيمي خوان اندوخار اوليبر لصحيفة ماركا الاسبانية أن قرار الحكم كان صحيحا، عندما رفض احتساب ركلة جزاء للضيوف في الوقت الإضافي، في اللقاء الذي فاز فيه برشلونة بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي ​كأس ملك اسبانيا​ أمام ​اشبيلية​وذلك بعد اللجوء الى الاشواط الاضافية بعد انتهاء اللقاي بثنائية نظيفة، ليعوض خسارته ذهابا بنتيجة 0 - 2 ويتأهل إلى النهائي.

