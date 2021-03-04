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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اوليبر: قرار الحكم كان صحيحاً في مواجهة برشلونة واشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021
كشفت الخبير التحكيمي خوان اندوخار اوليبر لصحيفة ماركا الاسبانية أن قرار الحكم كان صحيحا، عندما رفض احتساب ركلة جزاء للضيوف في الوقت الإضافي، في اللقاء الذي فاز فيه برشلونة بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي كأس ملك اسبانيا أمام اشبيليةوذلك بعد اللجوء الى الاشواط الاضافية بعد انتهاء اللقاي بثنائية نظيفة، ليعوض خسارته ذهابا بنتيجة 0 - 2 ويتأهل إلى النهائي.
وقال اوليبر :" قرار الحكم صحيح لأن الكرة لمست صدر لانغليه قبل أن تلمس ذراعه"، وهو ما حدث بالفعل بحسب الإعادة التلفزيونية".