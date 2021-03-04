تونالي جاهز لمواجهة هيلاس فيرونا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

أفادت صحيفة كوريري ديلو سبورت ان اللاعب ​ساندرو تونالي​ Sandro Tonali سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة فريقه ​ميلان​ أمام ​هيلاس فيرونا​ يوم الأحد في الجولة الـ26 من الدوري الايطالي لكرة القدم.



وكان تونالي قد تعرض لإصابة خلال مواجهة الروسونيرو أمام اودينيزي يوم الأربعاء في الجولة الـ25 والتي إنتهت بالتعادل 1-1، وخرج بين الشوطين ليدخل مكانه اللاعب مييتي.

وتابعت الصحيفة أن الفحوصات التي خضع لها تونالي أثبتت أنه لا يعاني من إصابة قوية وسيكون حاضرا بنسبة كبيرة لمواجهة فيرونا.