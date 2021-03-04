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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تونالي جاهز لمواجهة هيلاس فيرونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021
أفادت صحيفة كوريري ديلو سبورت ان اللاعب ساندرو تونالي Sandro Tonali سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة فريقه ميلان أمام هيلاس فيرونا يوم الأحد في الجولة الـ26 من الدوري الايطالي لكرة القدم.
وكان تونالي قد تعرض لإصابة خلال مواجهة الروسونيرو أمام اودينيزي يوم الأربعاء في الجولة الـ25 والتي إنتهت بالتعادل 1-1، وخرج بين الشوطين ليدخل مكانه اللاعب مييتي.
وتابعت الصحيفة أن الفحوصات التي خضع لها تونالي أثبتت أنه لا يعاني من إصابة قوية وسيكون حاضرا بنسبة كبيرة لمواجهة فيرونا.