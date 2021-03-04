ارتيتا: أنا المسؤول عن قلة مشاركة نكيتيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

أعرب مايكل ​أرتيتا​، مدرب ​أرسنال​، عن قلقه من أن قلة مشاركة اللاعب إيدي نكيتيا قد يضر بتطور قدراته.



وقال أرتيتا: "هذه إحدى المخاطر التي قد تترتب على ترك شخص مثل إيدي خارج الفريق، ولكن في الوقت الحالي كان الجميع لائقين ولدينا الكثير من الخيارات في خط الهجوم".

وأضاف: "لكن هذا مؤلم أيضًا بسبب الطريقة التي يتصرف بها إيدي ويتدرب كل يوم ولأنه لاعب من أكاديميتنا، لكن ستتاح له فرصته. إنه يحتاج إلى التحلي بالصبر ولا يظهر أي علامات تدل على افتقاده للحماس أو أي شيء من هذا القبيل، إنه العكس تماما".