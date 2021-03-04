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يوفنتوس قد يتخلى عن دي ليخت من أجل رونالدو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

كشف موقع توتو ميركاتو الايطالي ان ​نادي يوفنتوس​ يفكر في بيع نجمه الهولندي ​ماتياس دي ليخت​ للحفاظ على خدمات النجم البرتغالي ​​.

وأوضح الموقع أن رونالدو ينوي تجديد عقده مع البيانكونيرو والذي ينتهي في العام 2022، لكن الراتب الكبير الذي يتقاضاه صاحب الـ35 عاما مع اليوفي يدفع النادي لبيع أحد نجوم فريق والعين على دي ليخت، الذي يعتبر من أبرز النجوم صغار السّن في الفريق، وما زال هدفا لعدّة أندية كبرى في أوروبا لا سيما باريس سان جيرمان وبرشلونة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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