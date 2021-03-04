الامارات تتقدم بطلب لاستضافة مباريات التصفيات الاسيوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

أعلن ​الاتحاد الإماراتي لكرة القدم​ الخميس التقدم بطلب إلى الاتحاد الأسيوي لكرة القدم لاستضافة المباريات المتبقية للتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات ​كأس العالم 2022​ ونهائيات ​كأس أسيا 2023​ لحساب المجموعة السابعة التي تضم منتخبات الإمارات وفيتنام وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا.



وتقام المباريات بنظام التجمع في الفترة من الثالث وحتى 15 من يونيو/حزيران المقبل بعد أن كانت مقررة في شهري مارس/اذار ويونيو/تموز، حيث تم تأجيلها بسبب الأوضاع الصحية غير المستقرة في القارة الأسيوية.

وأوضح الاتحاد الاماراتي أنه اختار ملعبي زعبيل ( نادي الوصل ) وآل مكتوم ( نادي النصر ) لإقامة المباريات، كما تم اختيار الفنادق وملاعب التدريب بعناية.