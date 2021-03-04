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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الامارات تتقدم بطلب لاستضافة مباريات التصفيات الاسيوية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021
أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الخميس التقدم بطلب إلى الاتحاد الأسيوي لكرة القدم لاستضافة المباريات المتبقية للتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس أسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة التي تضم منتخبات الإمارات وفيتنام وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا.
وتقام المباريات بنظام التجمع في الفترة من الثالث وحتى 15 من يونيو/حزيران المقبل بعد أن كانت مقررة في شهري مارس/اذار ويونيو/تموز، حيث تم تأجيلها بسبب الأوضاع الصحية غير المستقرة في القارة الأسيوية.
وأوضح الاتحاد الاماراتي أنه اختار ملعبي زعبيل ( نادي الوصل ) وآل مكتوم ( نادي النصر ) لإقامة المباريات، كما تم اختيار الفنادق وملاعب التدريب بعناية.