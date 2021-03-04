مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم بث مباشر 4-3-2021 في الدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

يتطلع ليفربول للعودة إلى المراكز الأربعة الأولى بالفوز على غريمه تشيلسي في آنفيلد الليلة، حيث يقدم موقع الخليج 365 البث المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي.



أنهى الريدز سلسلة من أربع هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز روتيني 2-0 على شيفيلد يونايتد نهاية الأسبوع الماضي ، لكن حامل اللقب لا يزال يحتل المركز السادس في الجدول بفارق نقطتين عن وست هام صاحب المركز الرابع.

لقد كانت حملة مخيبة للآمال بشكل كبير بالنسبة لليفربول حيث يبدو أنهم مستعدون للتخلي عن لقبهم دون قتال ، لكن من الضروري أن يجد رجال يورجن كلوب شكلاً ثابتًا خلال الأشهر الأخيرة ليضمنوا المركز الرابع في المركز الأول.

كما عانى تشيلسي من حملة صعبة ودخل في هذه المباراة المحصورة بين ليفربول والمطارق في المركز الخامس ، لذا فهم بحاجة أيضًا إلى نتيجة إيجابية الليلة لتعزيز آمالهم في التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

أخبار الفريق أكد ليفربول أنه من المقرر أن يرحب بعودة أليسون بيكر في التشكيلة الأساسية بعد أن غاب عن الفوز على ملعب برامال لين الأسبوع الماضي بعد وفاة والده.

ومن المقرر أيضًا أن يعود فابينيو الذي طال انتظاره بعد تعافيه من إصابة في العضلات ويمكن أن يبدأ في الدفاع مع لاعبي قلب الدفاع فيرجيل فان ديك وجو جوميز وجويل ماتيب طوال فترة غيابهم.

وسيغيب جوردان هندرسون أيضًا عن الأبطال بعد جراحة في الفخذ ، لكن ديوجو جوتا سيعود إلى الفريق بعد غيابه عن مباراة شيفيلد يونايتد بسبب المرض.

سيكون تشيلسي مرة أخرى بدون تياجو سيلفا لأن المدافع ليس جاهزًا بعد للعب على الرغم من مشاركته في التدريبات هذا الأسبوع ، لذا يجب أن يواصل أندرياس كريستنسن إلى جانب سيزار أزبيليكويتا وأنطونيو روديجر في الدفاع.