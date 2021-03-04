شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يوقف «كهربا» لشهر ويُغرمه 200 ألف جنيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: «أ ف ب»

أعلن النادي الأهلي ثاني الدوري المصري لكرة القدم، فرض غرامة مالية بقيمة 200 ألف جنيه (10500 يورو) على مهاجمه الدولي محمود عبد المنعم (كهربا)، وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر.

وكتب الأهلي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «قرر الجهاز الفني للأهلي تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مئتي ألف جنيه، وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام».

وتأتي العقوبة التي تعرض لها كهربا عقب نشر صور للاعب في حفل زفاف أحد أصدقائه على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، مما ترتب عليه تغيبه عن المران في اليوم التالي بدون إذن، وعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا تنفيذاً لتعليمات الجهاز الطبي بعدم حضور أي تجمعات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونجولي، السبت، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. وكان اللاعب قد استبعد الشهر الماضي من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية أمام بالميراس البرازيلي، لخرقه الفقاعة الطبية عقب مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي، بالتوجه إلى مدرجات الدرجة الثالثة لتحية لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة، وتم الاكتفاء بتوجيه اللوم له من قبل إدارة النادي هو وزميله حسين الشحات، الذي أقدم على التصرف ذاته.

