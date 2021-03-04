شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يبحث عن توسيع الصدارة والهلال عن التقليص في الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

سيكون يوم الجمعة كروياً وحافلاً في السعودية بست مباريات لصالح الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين الذي دخل ثلثه الأخير، وسط منافسة قوية حالياً بين الشباب المتصدر، والهلال الثاني.

وعلى ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض يستقبل الشباب المتصدر، القادسية الخامس، في لقاء مرتقب يبحث من خلاله الشباب عن المحافظة على فارق النقاط الخمس مع الهلال، ورد اعتباره من خسارة لقاء الذهاب 1-2، وفي الجانب الآخر يدخل القادسية لتعويض خسارته الأخيرة من الاتحاد 1-4 واستعادة النتائج الإيجابية، علماً بأن صفوف الشباب ستفتقد لخدمات المدافع التشيلي ايجور.

وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض يستضيف الهلال، الرائد، المنتشي بانتصاراته الأخيرة على أبها والعين توالياً.

وكان الهلال قد حقق انتصاراً كبيراً على مضيفه الفتح 5-2 في الجولة الماضية، ما أعاد للزعيم البريق الذي افتقده أمام غريمه النصر في الجولة 20 ورفع رصيده إلى 39 نقطة متأخراً بخمس نقاط عن الشباب الذي سيلتقيه في الجولة 27.

ويحل النصر الذي يمر بموسم متباين النتائج، ضيفاً على الاتفاق على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، في مباراة تُنتظر منها ألوان الإثارة، حيث يدخل أصحاب الأرض من التعاون (0-3) بينما تعادل النصر في الرمق الأخير مع ضيفه أبها 2-2، ويلتقي طموح الفريقين في التقدم للمركز الخامس، حيث يحتل الاتفاق حالياً المركز السادس برصيد 30 نقطة، والنصر سابعاً برصيد 29 نقطة.

وفي حوار يرتبط بالتاريخ يلتقي الاتحاد الذي قفز للمركز الثالث، بالوحدة المتراجع للمركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة، ويسعى العميد إلى مواصلة الانتصارات والتمسك بمطاردة الهلال والشباب على أمل تعثرهما وتقدمه في نفس الوقت، في حين يبحث فرسان مكة عن الهروب من حسابات المؤخرة باستعادة نغمة الانتصارات التي غابت في آخر مواجهتين.

وسيفتقد الاتحاد مجدداً خدمات مهاجم الرأس الأخضر جاري رودريجيز الذي لم يحصل بعدُ على الإذن الطبي بالمشاركة في المباريات.

وللتعويض وتحسين المراكز يلتقي أبها الرابع عشر، والفتح الثالث عشر، على أرض الأول في ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز، ويستضيف العين الأخير، فريق الفيصلي الثامن الذي يمر بمرحلة جيدة حقق خلالها ثلاثة انتصارات متتالية.