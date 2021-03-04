شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الرياضة ووكالة الفضاء المصرية .. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت وزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون بشأن تدشين برنامج spaceak ( الفضاء لك ) مع وكالة الفضاء المصرية وبالتعاون مع جامعة الازهر و لأول مرة فى تاريخ مصر، ويستهدف اكثر من 30 مليون طالب وذلك فى اطار الاستفادة من الاسهامات البحثية لعلمائنا المبدعين فى مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء .

وشهد المؤتمر توقيع عقود البروتوكول وتبادل الدروع بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد القوصي مدير وكالة الفضاء المصرية.

من جانبه، عبر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية ومحاولة تعليم تكنولوجيا الفضاء للشباب والنشء الصغير، مؤكدا أنه لدينا حلم ولكن المورد البشري والتنمية البشرية مهمين للغاية، ونهتم بتقديم خدمة مجتمعية في مراكز الشباب بشأن تعلم تكنولوجيا الفضاء.

أكمل: نتمنى حدوث زيارات متبادلة من وكالة الفضاء المصرية لتطبيق تعليم تكنولوجيا الفضاء وإخراج شباب يفيدون مصر في مجال الفضاء.

وأكد محمد القوصي رئيس وكالة الفضاء المصرية أن الاستثمار في النشء والشباب تجارة رابحة بكل المقاييس، مضيفا أنهم يحاولون إزالة الحاجز بشأن رهبة فئة كبيرة من المواطنين من تكنولوجيا الفضاء.

شدد على أن التطور التكنولوجي سهل من مهمتنا في تعليم الشباب علوم الفضاء وإخراج كوادر مصرية جديدة في هذا المجال.

وتابع الدكتور أحمد فراج رئيس قسم التحكم بوكالة الفضاء المصرية أن مصر مسجل باسمها ٩ أقمار صناعية وهناك قمرين تم تصنيعهما بأيدي مصرية وتم اطلاقهم من محطة الفضاء الدولية في 2019 .

أشار: أنشأنا برنامج تكنولوجيا الفضاء للأغراض التعليمية وتم تقسيمه على ثلاث مراحل ما قبل التعليم الجامعي وخلال فترة التعليم الجامعي وما بعد فترة التعليم الجامعي، وهناك معسكر لتعليم الطلاب على قمر صناعي صغير يحاكي القمر الصناعي الحقيقي في كل ما يحتويه من خواص.

وكشف أنه تم إنشاء أكاديمية الفضاء وسيتم افتتاحها في شهر سبتمبر المقبل وتضم ٥٠ طفل في بداية الأمر لتعليمهم على إنشاء قمر صناعي، وتم الإعلان عن ثماني منح للمعيدين الموجودين في الجامعات الحكومية بالقاهرة الكبرى تتكفل بمصاريفهم وكالة الفضاء المصرية لخدمة الوكالة في مجال الفضاء ويجرون أبحاثهم من داخل معامل الوكالة.



التكريم عقب توقيع البرتوكول



بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة و وكالة الفضاء المصرية



توقيع بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية ووزارة الشباب



صورة تذكارية بعد توقيع بروتوكول وزارة الشباب ووكالة الفضاء المصرية



فعاليات بروتوكول التعاون بين وزارة الرياضة و وكالة الفضاء المصرية