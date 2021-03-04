شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يعود لتدريبات الاهلي قبل 48 ساعة من مواجهة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، بعد تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من آلام الركبة.

وكان اللاعب قد استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء بعض الوحدات التأهيلية، قبل أن يشارك في تدريبات الكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها بعد غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتشهد مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب غياب عدد من لاعبي الفريق الأحمر لظروف مختلفة، وهو ما قد يؤثر سلبا على الأهلي في هذه المباراة الفارقة في مشوار المارد الأحمر بدور المجموعات الإفريقي.

ويغيب عن الأهلي في هذه المباراة محمود كهربا بعد قرار الجهاز الفني بإيقافه عن لعب المباريات لمدة شهر وتغريمه 200 ألف على ضوء أزمته مع بيتسو موسيماني المدير الفني عقب انتهاء مباراة طلائع الجيش بالجولة الـ14 من عمر الدوري المصري.

كما يغيب وليد سليمان عن مباراة فيتا كلوب بسبب عدم انتهائه من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية تعرض لها في أواخر يناير الماضي بمباراة البنك الأهلي، كما يغيب ناصر ماهر بسبب عدم جاهزيته الفنية منذ إصابته بخلع في الكتف.

كما يغيب علي معلول لعدم تماثله التام للشفاء من الإصابة بشد في العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة بايرن ميونيخ بنصف نهائي كأس العالم للأندية، ولا يزال يخضع لبرنامج تأهيلي.

ويستمر غياب صلاح محسن عن الأهلي في هذه المباراة بسبب شكواه من الإصابة بشد في العضلة الأمامية ليغيب عن المشاركة مع الأهلي منذ العودة من بطولة كأس العالم للأندية.