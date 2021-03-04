شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. غياب مندوب مصر من التصويت يحرم فاروق جعفر من لقب الأفضل فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بمنح فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق شارة الكابتن لمنتخب أفريقيا بعد حصوله على المركز الثانى فى الاستفتاء الذى أعده الكاف، بالتعاون مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عام 1973.

ووقتها أقام الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، بالتعاون مع مجلة فرانس فوتبول، استفتاءً ليتم من خلاله اختيار أفضل لاعب في افريقيا ، ولم يحصل وقتها جعفر على المركز الأول أو اللقب بسبب تغيب ممثل مصر فى عملية التصويت، الخاصة بالاختيار وحصد اللقب اللاعب الغينى بيتى سورى لذلك قام مسئولى الكاف بمنح جعفر شارة كابتن منتخب أفريقيا.

ويعد الثنائي ميمى درويش لاعب الإسماعيلى السابق وسيد الطباخ لاعب القناة والأولمبى، اول من شاهدا موهبة جعفر فى طريق دورى الفصول، وكان عمره وقتها 7 سنوات بينما تم اكتشافه عن طريق إبراهيم عبد الرحمن كشاف الزمالك وضمه لفريق الناشئين وعندما وصل إلى 17 عاما، ثم انضم إلى الفريق الأول أمام مصنع 36، وأحرز هدفين من أصل أربعة أهداف سجلها فريقه، وانضم للمنتخب الوطنى.