شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مدرب بدواي ومساعده سنة بسبب أحداث مباراة منية سمنود ونقل 8 مباريات خارج ملعبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد البنداري وعضوية السادة القضاة أحمد مصطفى ووائل يوسف وكريم سلامة، ايقاف كل من علاء عبد الحميد مدرب فريق شبان بداوي ومساعده محمد المرسي لطفي لمدة عام وإيقاف اسلام الشناوي حارس مرمى الفريق 10 مباريات وتوقيع غرامة مالية على النادي قدرها 50 ألف جنيه مع نقل 8 مباريات له خارج ملعبه.

كما قررت اللجنة ايقاف ياسر السنوسي رئيس نادي الرحلات 8 مباريات وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه لما بدر منه خلال مباراة ناديه أمام المراغة في القسم الثالث.