شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين غزل المحلة والبنك الأهلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي التي جمعتها اليوم ،الخميس، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري بالتعادل السلبي.

التعادل رفع رصيد غزل المحلة للنقطة 18 ويبقي في المركز الحادي عشر في جدول المسابقة ، كما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 14 ويحتل المركز الـ14 في الدوري.

وشهدت الدقيقة 13 تدخل تقنية الفار لإخطار وليد الفار حكم المباراة بضرورة إشهار البطاقة الحمراء لفادي فريد لاعب البنك الأهلي وليس إنذار بسبب تعمده ضرب لاعب غزل المحلة بالكوع، حيث قرر الحكم إلغاء البطاقة الصفراء وإظهار البطاقة الحمراء مباشرة بعد اللجوء للفار.

وشهدت الدقيقة 23 إجراء البنك الأهلي تغييرا اضطراريا بخروج محمود السيد بعد تعرضه للإصابة ونزول كريم بامبو بدلا منه.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لغزل المحلة في الدقيقة 24 نتيجة وجود ضرب بالقدم من أحمد السعدي حارس مرمى البنك الأهلي تجاه يحيى حامد ظهير أيمن غزل المحلة وإشهار الكارت الأصفر لحارس البنك الأهلي.

وأشهر وليد عبد الرازق إنذار لأمير عزمي مدرب عام البنك الأهلي بسبب الاعتراض من المنطقة الفنية، على القرارات التي اتخذها بعد اللجوء للفار.

وتصدى أحمد السعدني لركلة الجزاء في الدقيقة 27 من عمر المباراة بعدها سددها أحمد الشيخ لاعب المحلة على يمين الحارس وتصدى لها السعدني وأبعدها عن دخول مرماه.

واستفاد فريق الغزل من القص العددي في صفوف البنك الأهلي من الدقيقة 13 وشن هجوم ضاغط على مرمى الضيوف في محاولة لتسجيل هدف التقدم، ولكنه لم ينجح في ذلك وينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني حاول الفريقين التسجيل على مدار الـ45 دقيقة لكن دون جدوى رغم التغييرات التي أجراها كل فريق بهدف تعيزيز القوة الهجومية لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.