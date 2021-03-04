شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم التنس يختلفون حول الأفضل فى التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الأسترالى تود وودبريدج، أسطورة التنس فى منافسات الزوجى، رأيه حول الأفضل فى تاريخ اللعبة، فى ظل الخلاف القائم بين وجهات النظر بخصوص هذا الأمر.

وقال وودبريدج، خلال تصريحات نقلها موقع «sportskeeda»: «بالنسبة لى، فيدرر هو الأفضل فى التاريخ، لأنه أعظم لاعب رأيناه فى جميع الملاعب، على الإطلاق».

وتابع: «لولا سيطرة نادال على بطولة رولان جاروس، كان بإمكان فيدرر تحقيق عدد كبير من البطولات الكبرى.. لا أنظر إلى أكثر اللاعبين فوزا بالجراند سلام، كمعيار لتحديد الأفضل فى التاريخ، بل أنظر إلى أسلوب اللعب».

وأوضح: «عندما ننظر إلى الضربة الأمامية أو الخلفية، والحركة فى الملعب، والانتقال إلى الشبكة، سيكون فيدرر الأفضل».

روجر فيدرر - صورة أرشيفية

ويتفق اللاعب الكازاخى، ألكسندر بوبليك، المصنف الـ43 عالميا، مع رأى وودبريدج، بقوله: «الأمر سهل بالنسبة لى، لو لم يكن هناك روجر فيدرر، فلن يكون هناك تنس كما نراه فى الوقت الحالى».

فى المقابل، قال الأمريكى جيم كورير، المصنف الأول عالميا سابقا، فى ذات الصدد: «من الصعب تحديد الأفضل بينهم (فيدرر - نادال - ديوكوفيتش).. لكن إذا نظرنا إلى الأرقام، وابتعدنا عن العواطف، أعتقد أن ديوكوفيتش سيكون الأفضل فى التاريخ، من خلال الإحصائيات».