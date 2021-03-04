شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو: مستقبل جاريث بيل مع توتنهام فى يد زيدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، على مستقبل جاريث بيل، ومدى إمكانية استمراره في صفوف السبيرز الموسم المقبل.

ويلعب جاريث بيل برفقة توتنهام هذا الموسم مُعارًا من صفوف ريال مدريد وبدأ في استعادة بريقه في الأسابيع الأخيرة، بعدما عانى في الشهور الأولى من الموسم.

وقال مورينيو عن إمكانية استمرار بيل مع توتنهام حسبما نقل موقع شبكة «سكاى سبورتس»: «يجب أن تسألوا ريال مدريد وزين الدين زيدان عن ذلك، هو ليس لاعبًا في توتنهام والملكى هو مَن يملك كل شىء بين يديه، هم يملكون لاعبًا يتبقى له عام آخر في عقده، ويملكون القوة بين أيديهم».

وأضاف: «بدورى أملك لاعبًا مُعارًا، وأحاول إخراج أفضل ما لديه من أجل توتنهام، كما نحاول الاعتناء باللاعب من أجل مصلحتنا، واحترامًا للنادى المُعار منه، وإذا أردتم معرفة أي شىء عن مستقبل بيل فيجب عليكم سؤال زيدان».

وتطرق إلى الإصابات التي عانى منها جاريث بيل في بداية الموسم، موضحًا: «يكون الأمر شخصيًا عندما يعانى اللاعب الإصابات، فدائمًا ما تكون لديه مخاوف لا تتعلق بالأمور البدنية فقط، بل العاطفية أيضًا، فالأمر يحتاج إلى بعض الوقت للتغلب على تلك المخاوف».