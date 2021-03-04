شكرا لقرائتكم خبر عن وسام العابدي ويامن بن ذكري يزوران بعثة الزمالك في تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص التونسيان وسام العابدي ويامن بن ذكري ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سابقا، على زيارة بعثة النادي في فندق الإقامة بتونس.

وعقد الثنائي جلسة سريعة مع فرجاني ساسي لاعب الفريق، وعبدالحليم على مدير الكرة، للاطمئنان على البعثة قبل مواجهة الترجي.

ويلتقي الفريق الأول بنادي الزمالك مع الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تتحرك بعثة الفريق من فندق الإقامة في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت تونس، على أن ينطلق المران في تمام الساعة الخامسة بتوقيت تونس، السادسة بتوقيت القاهرة، وهو نفس موعد المباراة.

جدير بالذكر أن بعثة الفريق ستخضع لمسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة.