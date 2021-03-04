شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة توقع بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مشترك مع وكالة الفضاء المصرية، بالتعاون مع جامعة الأزهر، لتدريب الشباب على نشر أساسيات علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

يستهدف برنامج «spaceak» بموجب البروتوكول، الشباب بدءاً من سن ١٧عام بكافة محافظات الجمهورية، عن طريق محتوى سلس ويسير عبر الإنترنت، يعقبه إجراء اختبارات تصفية لاختيار المتميزين، ثم إقامة معسكرات عملية لتصميم نموذج لقمر صناعي «الكان سات»، وهو بمثابة نواة لخلق جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل واستيعابها.

وتم تدشين برنامج «spaceak» أو الفضاء لك بمبادرة أحد خريجي البرنامج الرئاسي للتنفيذيين من العاملين بوزارة الشباب والرياضة كمدير للمشروع.

أكد وزير الشباب والرياضة على رؤية ومستهدفات الوزارة نحو إعداد النشء والشباب لمواجهة تحديات المستقبل في مختلف المجالات، وتعظيم الاستفادة من الجهود والإسهامات البحثية للشباب المبدعين في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وقدم الوزير الشكر والتقدير لوكالة الفضاء المصرية، وجامعة الأزهر الشريف على التعاون المثمر في تنفيذ هذا البرنامج من أجل بناء جيل قادر على الاكتشاف ومواكبة تكنولوجيا العلم الحديث.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة كافة تفاصيل البرنامج من حيث آليات المشاركة، ومراحل التنفيذ، وما سيتضمنه من شروحات ودروس وتدريب نظري وعملي للمشاركين، عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور أحمد الشيخ وأشرف صالح المديرين التنفيذيين لوزارة الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الوزارة، والدكتور محمد عفيفي القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، ومجموعة من مسؤولي الوكالة، والدكتور محمد عبدالفتاح الشربيني عميد كلية العلوم جامعة الأزهر ونائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور سيد بكري عميد كلية العلوم جامعة الأزهر بنين بالقاهرة.