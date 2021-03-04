شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعاقب أصحاب واقعة ضرب الحكم بدوري الدرجة الثالثة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة الانضباط والأخلاق برئاسة المستشار سيد البنداري، وعضوية السادة القضاة أحمد مصطفى ووائل يوسف وكريم سلامة، إيقاف كل من علاء عبدالحميد مدرب فريق شبان بداوي، ومساعده محمد المرسي لطفي لمدة عام، وإيقاف إسلام الشناوي حارس مرمى الفريق 10 مباريات، وتوقيع غرامة مالية على النادي قدرها 50 ألف جنيه مع نقل 8 مباريات له خارج ملعبه.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أحال أحداث مباراة مركز شباب منية سمنود وشبان بداوي بالقسم الثالث إلى لجنة الانضباط.

وانفردت «المصري اليوم» بنشر الوقائع المؤسفة التي شهدتها المباراة، لمشاهدة فيديو الأحداث اضغط هنا

كما قررت اللجنة إيقاف ياسر السنوسي رئيس نادي الرحلات 8 مباريات وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه لما بدر منه خلال مباراة ناديه أمام المراغة في القسم الثالث.