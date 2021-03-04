شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجري مسحة طبية استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مسحة طبية عصر اليوم الخميس استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي.

ويلتقي الأهلى مع فيتا كلوب الكونغولي بعد غدٍ السبت في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ويواصل الفريق اليوم تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة بطل الكونغو.

وينتظر أن يعقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران لشرح خطة اللقاء ومراجعة التكليفات الفنية للعناصر المرشحة للمشاركة، كما يعقد جلسة أخرى مع أحمد أبوعبلة طبيب الفريق للاطمئنان على أحوال اللاعبين المصابين وموعد عودتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية.