شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلى أمام أندية الكونغو الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الأهلى تحضيراته لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقررة السبت المقبل في الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى يبحث خلالها الأهلى لتحقيق الفوز لتجاوز صدمة الخسارة الأخيرة من سيمبا التنزانى.

وتعتبر مواجهة فيتا كلوب المقبلة هي اللقاء رقم 7 الذي يجمع الأهلي بأندية الكونغو الديمقراطية، التي يتفوق عليها الأحمر نسبيا بـ 3 انتصارات، مقابل خسارتين وتعادل، في دوري أبطال أفريقيا، وأحرز الأهلي في ممثلي الكونغو الديمقراطية 5 أهداف واهتزت شباكه 4 مرات.

وكانت البداية بمواجهة الأهلي مع مازيمبي بدور المجموعات لدوري الأبطال عام 2002 وحقق الأحمر الفوز في القاهرة 1-0، وفي الإياب بالكونغو تعادلا سلبيا.

بعد 10 سنوات تجددت المواجهة بينهما، في دور المجموعات (2012) وحقق الأهلي الفوز على ملعبه 2-1، سجلها عماد متعب ومحمد ناجي جدو للفريق المصري، وأحرز مبوانا ساماتا هدف مازيمبي، وفي الكونغو فاز مازيمبي 2-0 سجلهما ساماتا وديو كاندا.

أما آخر المواجهات كانت أمام فيتا كلوب بدور المجموعات 2019، وفاز الأهلي في ستاد برج العرب 2-0، أحرزهما ناصر ماهر وعلي معلول، وفي كينشاسا حقق فيتا كلوب الفوز 1-0، بهدف كيسيندا.