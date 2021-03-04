شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يعلن سلبية نتائج مسحة كورونا قبل مواجهة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الاتحاد السكندري عن نتائج المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري بقيادة حسام حسن، أمس الأربعاء، للكشف عن فيروس كورونا «كوفيد-19» قبل مواجه الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري الممتاز.

وأصدر الاتحاد السكندري بيان رسمي، أكد خلاله سلبية جميع المسحات الطبية التي خضع إليها فريق الكرة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع الإنتاج الحربي، غدًا الجمعة، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

كان زعيم الثغر تعرض للخسارة أمام إنبي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما الإثنين الماضي، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الاتحاد السكندري المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، جمعها من الفوز في 5 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وتعرض للهزيمة في 5 مباريات، أحرز لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه 18 غيرها.