شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض وساطة اللاعبين لتخفيف عقوبة كهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت إدارة النادى الأهلى تخفيف العقوبة التي وقعت على محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق بتغريمه 200 ألف جنيه وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر بسبب اعتراضه على عدم المشاركة في مباراة طلائع الجيش الأخيرة.

وتمسكت إدارة الأهلي بالعقوبة ليكون عبرة لباقى اللاعبين وبهدف فرض السيطرة داخل الفريق وذلك بعدما زادت مشاكل كهربا مع الجهاز الفنى خلال الفترة الماضية ما دفع بيتسو موسيمانى المدير الفنى لمطالبة الإدارة بالاستغناء عنه نهائيا من أجل مصلحة الفريق.

ووفقا لمصدر داخل النادى الأهلى فإن موسيماني رفضت وساطة زملاء كهربا وعلى رأسهم محمد الشناوي للتدخل من أجل تخفيف العقوبة حرصا على مستقبله وشدد على أنه يركز حاليا في تجهيز الفريق للمواجهة المقبلة أمام فيتا كلوب الكونغولى التي ستقام السبت القادم في الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويؤدى الفريق تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش استعدادا لفيتا كلوب وينتظر أن يركز المدير الفنى خلال مران اليوم على مراجعة الخطة التي ينوى تطبيقها في اللقاء بجانب مراجعة التكليفات للعناصر المرشحة للمشاركة في المباراة.