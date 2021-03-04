شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس المصري البورسعيدي: كريم العراقي سيجدد خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن كريم العراقي لاعب الفريق سيجدد تعاقده مع إدارة النادي المصري خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف هاشم، أن العراقي ابن من أبناء بورسعيد وأبدى حسن نواياه خلال الاتصالات الهاتفية التي تمت بينه وبين المهندس سمير حلبية رئيس النادي.

وشدد هاشم، على أن المصري لن يقف أمام مستقبل أي لاعب من أولاده يقدم على خطوة الاحتراف الأوروبية شريطة أن يتناسب العرض مع قيمة النادي المصري.