شكرا لقرائتكم خبر عن بن ذكري والعابدي يزوران بعثة الزمالك في تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص يامن بن ذكري ووسام العابدي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابقان، على زيارة بعثة النادي في فندق الإقامة بتونس، وعقد الثنائي جلسة سريعة مع فرجاني ساسي لاعب الفريق، للاطمئنان على البعثة قبل مواجهة الترجي.

ويلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك مع الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تتحرك بعثة الزمالك من فندق الإقامة في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت تونس، على أن ينطلق المران في تمام الساعة الخامسة بتوقيت تونس، السادسة بتوقيت القاهرة، وهو نفس موعد المباراة.



عبد الحليم علي مع بن ذكري والعابدي وساسي



فرجاني ساسي مع يامن بن ذكري ووسام العابدي



يامن بن ذكري

جدير بالذكر أن بعثة الفريق ستخضع لمسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة.

من ناحية أخرى حصل الخليج 365 علي فيديو يتضمن كواليس رحلة سفر الزمالك الي تونس لمواجهة الترجي التونسي والمقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وغادرت بعثة الزمالك مطار القاهرة أمس الي تونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في طائرة خاصة ، بعد ازمة في سفر الفريق الي السنغال لخوض مواجهة تونجيت السنغالي في الجولة الماضية لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا ، بعدما تأخرت الطائرة في الجزائر اثناء الترانزيت مما ادي لوصول الفريق الي السنغال بعد رحلة 24 ساعة.

وحرصت إدارة نادي الزمالك علي تفادي أخطاء الرحلة السابقة ، بعدما قامت بحجز طائرة خاصة عبر شركة مصر للطيران ، وقام اشرف قاسم المشرف علي الكرة بفريق الزمالك بالاشراف علي كافة الترتيبات الخاصة بالسفر منعا لحدوث أي أزمات تؤثر علي الفريق قبل مباراة الترجي.

من جانبه يحرص اشرف قاسم علي عقد جلسات مع اللاعبين بصفة جماعية ومنفردة لتهيئتهم نفسيا لمواجهة الترجي ولاستعادة الفريق لنغمة الانتصارات مرة أخرى عقب سلسلة من التعادلات في دوري ابطال افريقيا والدوري واخرها مباراتي تونجيت السنغالي ووادي دجلة واللتان تعادل فيهما الزمالك بدون أهداف.