شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 4 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة أبرزها، مخاطبة اتحاد الكرة لناديي الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري الكرة النسائية، وإعلان نادى الزمالك فتح تحقيقا فى أزمة مستحقات سبورتينج لشبونة البرتغالي بخصوص اللاعب شيكابالا وإمكانية استغلال رحلة تونس لتجديد عقد ساسى.

عزل المنتخب في دور خاص بفندق الإقامة في كينيا

إتفق الجهاز الإداري لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على تخصيص دور بالكامل في فندق إقامة الفراعنة بكينيا بسبب إجراءات كورونا ،استعدادًا لمواجهة كينيا يوم 25 مارس الجاري في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون .

الزمالك يفتح تحقيقا فى أزمة شيكابالا ويستغل رحلة تونس لتجديد عقد ساسى

كشف عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن آخر تطورات أزمة مستحقات نادي سبورتنج لشبونة بسبب محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الزمالك والذي خاض تجربة احتراف منذ عدة مواسم في الدوري البرتغالي من خلال بوابة سبورتنج لشبونة، وقال سالم في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": معنى مطالبة لشبونة بمستحقاته أنه لم يحصل عليها حتى الآن، وشيكابالا كانت تخصم منه مبالغ ضخمة جداً بسبب هذا الأمر وسنجري تحقيقاً في هذا الأمر لإظهار الحقيقة للرأي العام، لأن مستحقات لشبونة وصلت 800 ألف دولار.

اتحاد الكرة يخاطب الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري الكرة النسائية

بدأ مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة محادثات مع أندية الدوري الممتاز وعلي رأسهم الأهلي و الزمالك من أجل المشاركة في دوري الكرة النسائية الموسم المقبل وذلك من أجل زيادة شعبية اللعبة في الفترة المقبلة بتواجد ناديي الأهلي والزمالك والأندية الشعبية الكبيرة مثل الاتحاد السكندري والاسماعيلي والمصري.

أفشة يخضع لفحص طبي على ركبته بمران الأهلي اليوم

يخضع محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، للفحص الطبي اليوم الخميس، من أجل الاطمئنان على حالته ولحسم مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر.

موسيماني يطلب تقريرا عن معارى الأهلي لحسم مصير عمار وريان طلب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي تقريرا مفصلا من معاونيه عن حالة لاعبي الفريق الأحمر المعارين لأندية أخرى خلال الفترة القادمة، للبت في موقف كل اللاعبين من العودة لصفوف الأهلي أو تجديد إعارات البعض منهم أو بيعهم بشكل نهائي، لاسيما مع قناعة الجهاز الفني بأكثر من لاعب من اللاعبين المعارين خارج الأهلي.