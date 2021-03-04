شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينتظر موافقة شركة الـ var لإقامة دورة تدريبة في مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسؤولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة موافقة شركة الـ VAR التي تدير مباريات الدوري المصري، من أجل إقامة دورة تدريبية لعدد من الحكام للحصول علي رخصة تقنية الفيديو وزيادة عدد الحكام الحاصلين علي الرخصة من أجل تواجدهم في مباريات الدوري المقبلة.

كما أرسل اتحاد الكرة خطابا للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يخطرهم فيه بإقامة دورة تدريبية للحكام في تقنية حكم الفيديو var خلال فترة التوقف الدولى الخاص بالمنتخبات فى الفترة من 22 إلى 30 مارس المقبل خاصة أنه يشترط الحصول علي موافقة فيفا أولًا.

وتستغل لجنة الحكام باتحاد الكرة التوقف الدولي من أجل منح حكام جدد رخصة الـ var للاستعانة بهم فى المباريات المقبلة للدورى.

ووافق الاتحاد المصرى لكرة القدم على طلب لجنة الحكام بمكافأة الحكم أحمد العدوي حكم مباراة سموحة والمصري ضمن مسابقة الدوري الممتاز ومحمد عباس قابيل حكم الفيديو ومساعده حمادي القلاوى لشجاعتهم فى تطبيق القانون بعد نهاية المباراة ولجوء الحكم إلى تقنية الفيديو واحتسابه بناءً على ذلك لضربة جزاء صحيحة وأدائها.

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة أن أحمد العدوى حكم مباراة المصرى وسموحة بالدورى، طبق بروتوكول الـ var بشكل سليم بنسبة 100%، بعدما احتسب ركلة جزاء لأبناء بورسعيد رغم إطلاق صافرته بإنهاء اللقاء.

وكشف مسؤولو الجبلاية أن بروتوكول الـ var فى هذه الحالة ينص على ضرورة أن يبقى الحكم فى أرض الملعب، رغم إطلاق الصافرة، لحين صدور قرار من الـ var وبعد التأكد من القرار يتم احتساب ركلة الجزاء، وهو ما فعله العدوى بعدما احتسب ركلة جزاء للمصرى وتم تنفيذها رغم انتهاء المباراة، قبل أن يهدرها لاعب المصرى أحمد رفعت وينتهى اللقاء بالتعادل 1-1.