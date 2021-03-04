شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: مواجهة فرق القاع أصعب من الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة، أن الموسم الجاري من أصعب المواسم في مسابقة الدوري العام نظراً لتقارب النقاط والمستوى بين جميع الفرق، وقال خالد عيد في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر: مباريات الدوري في الفترة الحالية صعبة ومصيرية، وكل الفرق متساوية في النتائج والأداء، والفرق تسعى لإنهاء الدور الأول بشكل أفضل لتضمن البقاء، هذا الموسم طموحنا البقاء في الدوري بمركز جيد يليق بتاريخ غزل المحلة، ومباريات الفرق التي في مستوانا تكون صعبة جدا.

أضاف مدرب المحلة: في مواجهات الأهلي والزمالك خسارتك أمامهما هذا وضع طبيعي ولكن الفرق التى في نفس المستوى تكون شرسة وصعبة.

وعن توقعاته لبطل الدوري في الموسم الجاري قال عيد: رغم خسارة الزمالك بعض النقاط إلا أنه لديه فريق قوي وكذلك الأهلي إذا فاز بمؤجلاته سيكون هناك صراع كبير على القمة، ولم أتوقع الخسارة من الجونة بعدما أهدرنا ثلاث فرص محققه وكذلك مباراة أسوان تعادلوا معنا في أخر ثلاث دقائق ومباراة الزمالك الأبيض أهدر فرص كثيرة ولكننا تمكنا من الفوز في النهاية.

ويستضيف غزل المحلة في تمام الساعة الثالثة عصراً، نظيره البنك الأهلي، في مواجهة صعبة على الفريقين ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، يدخلها فريق البنك الأهلي منتشياً بعد فوزه الأخير على أسوان بهدفين نظيفين، ليتخطى النتائج السيئة مع جهازه الفني الجديد بقيادة خالد جلال، بينما يسعى الغزل إلى تخطي أحزان الخروج من كأس مصر على يد سيراميكا بعد الخسارة بهدفين نظيفين.

ويحتل غزل المحلة المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 17 نقطة، حصدها زعيم الفلاحين من 13 مبارة، حيث فاز المحلة في 4 مباريات وخسر في مثلهم، وتعادل في 5 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المحلة 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً أخر، بينما يحتل البنك الأهلي المركز الـ 14 برصيد 13 نقطة، حصدها الفريق من 14 مباراة، حيث فازوا في مباراتين وتعادلوا في 7 أخرى وخسروا في 5 لقاءات، وسجل لاعبو البنك الأهلي 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً أخر.