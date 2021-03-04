شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة دولية بنجاح مصر في تنظيم بطولة كأس العالم للرماية بالخرطوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاقت بطولة كأس العالم للرماية بالخرطوش "الاسكيت - التراب" التي تستضيفها مصر في الفترة 22 فبراير حتى 5 مارس الجاري، إشادة واسعة من جميع اللاعبين والبعثات المشاركة بالبطولة من 31 دولة من مختلف أنحاء العالم.

كما أشادت الصحف الدولية والمواقع الألكترونية الأجنبية بحسن تنظيم مصر لبطولة كأس العالم للرماية بالخرطوش في ظل جائحة كورونا، وتوفير كل المستلزمات والأدوات التي ساهمت في نجاح البطولة، فضلاً عن المنافسات القوية التي شهدتها النسخة الحالية من البطولة في مسابقات الاسكيت والتراب.

و تناولت وسائل الإعلام الأجنبية الصور المتنوعة التي التقطها لاعبو المنتخبات أثناء زياراتهم لمنطقة الأهرامات أحد أبرز المعالم السياحية المصرية، بالإضافة إلى حرص اللاعبين على نشر تلك الصور على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي لاقت صدى إيجابي كبير من متابعيهم.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة وأعضاء اللجنة وجميع الجهات المعنية كان العامل الأكبر والمؤثر في نجاح تنظيم كأس العالم للرماية على أرض مصر استمراراً لسلسلة النجاحات التي تحققها الدولة في تنظيم كبري الأحداث والبطولات الدولية على مدار العام.

وأوضحت اللجنة أن ثقة الاتحاد الدولي في إسناد تنظيم بطولة العالم للرماية " بندقية - مسدس" لمصر خلال العام المقبل خير دليل على نجاح وتفوق مصر في تنظيم البطولة الحالية.

يذكر أن بطولة كأس العالم للرماية بالخرطوش يشارك بها 400 من الرماة الدوليين من دول "الأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، أسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان، لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة".