شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة الإنتاج الحربي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي بنادى الاتحاد السكندري سلبية المسحة التي أجراها النادي لجميع اللاعبين وأفراد الجهازين الفني والإداري قبل مواجهة الإنتاج الحربي بالدوري المصري المقرر لها غدا الجمعة باستاد الاسكندرية.

واكد الأشلم لـ"الخليج 365" سلامة جميع أفراد المنظومة الكروية بالاتحاد، موضحا أن الجهاز الطبي تلقى تعليمات من إدارة النادى بالاستمرار في عمل المسحات لحين التوصل لحل مع اتحاد الكرة بشأن تحمل نفقاتها.

من ناحيته طالب حسام حسن من لاعبيه ضرورة التركيز في مباراتي الإنتاج الحربي والمحلة المقبلتين في الدوري من أجل تحسين مركز الفريق قبل التوقف الدولي نهاية الشهر الجاري، حتى يتثنى للفريق والجهاز استغلال فترة التوقف وهم في معنويات عالية.

وحقق إنبى الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما الاثنين الماضي على ملعب الإسكندرية ضمن مباريات المؤجلة من الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، وأحرز هدف الفريق البترولى رامى صبرى من ضربة جزاء فى الدقيقة 13 من زمن المباراة.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعدما لعب 13 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 3 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً، ومازال لديه مباراتان مؤجلتان .