كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا داخل الأهلي؟

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القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للنادى الأهلي تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مائتي ألف جنيه، وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر، حيث غاب اللاعب عن مران أمس الأربعاء بتعليمات من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

كيف جاءت شرارة الأزمة؟

جاء قرار الجهاز الفني للأهلي بمعاقبة كهربا بسبب خروج اللاعب عن النص في تعامله مع بيتسو موسيماني المدير الفني عقب مباراة طلائع الجيش اعتراضا على عدم مشاركته أساسيا والدفع به وقت غير كافي بعدما شارك في آخر ربع ساعة.

ما هي كواليس الأزمة وسبب توقيع عقوبة على كهربا؟

تعامل كهربا مع بيتسو موسيماني بطريقة غير لائقة عقب نهاية مباراة الأهلي وطلائع الجيش اعتراضا على عدم مشاركته وقت كافي في المباراة وخروجه من حسابات المدرب، حيث رفض مصافحة المدرب في غرفة خلع الملابس ورد عليه بطريقة غير لائقة وهو ما أثار استياء موسيماني ودفع الجهاز الفني لتوقيع عقوبة مغلظة على اللاعب.

ما هى المباريات التي سيغيب عنها كهربا؟

بعد إيقاف كهربا لمدة شهر تأكد غيابه عن مباريات الأهلي ضد فيتا كلوب ذهابا وإيابا ومباراته ضد المريخ السوداني بالجولة الخامسة من دور المجموعات الإفريقي ومباراة فريقه ضد الإسماعيلي المقرر إقامتها يوم 10 مارس الجاري على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية.

موقف الأهلي من أخطاء اللاعب؟

اتفق مسئولو الأهلي على وضع كهربا تحت الملاحظة وتقييم موقفه بحيث يستمر في النادي لو عاد إلى رشده وابتعد عن افتعال المشاكل والتزام بالمبادئ والقيم المعمول بها داخل النادي الأهلي، أو عرضه للبيع حال الخروج عن المألوف في قلعة الجزيرة لاسيما أنها ليست المشكلة الأولى التي يفتعل كهربا في قرابة 14 شهرا داخل الأهلي منذ الانضمام إليه في يناير 2020.

هل هذه الأزمة الأولى لكهربا؟

سبق لكهربا افتعال مشكلة مع محمد الشناوي في مران الأهلي استدعت توقيع غرامة مغلظة قيمتها مليون جنيه، وكذلك أزمته في مباراة السوبر المصري بالإمارات والتي تسببت في إيقافه 10 مباريات.