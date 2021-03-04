شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سموحة: ركلات الجزاء وإهدار الفرص سبب تراجعنا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، أن فريقه يعاني من سوء حظ بعد سقوطه في الكثير من التعادلات بالدوري العام، وقال سامي في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر: اللاعبين بيموتوا نفسهم ولديهم قدرات فردية عالية، ولو كسبنا مباراتين أو ثلاثة فقط كانوا سيفرقوا معنا ولكن نسعى لتحسين النتائج وإنهاء الدور الأول بشكل أفضل.

أضاف مدرب سموحة: أغلب الأهداف التي دخلت مرمى سموحة هي ركلات جزاء ونهدر الكثير من الفرص في كل مباراة، والدوري هذا الموسم صعب ولكن كل الفرق قريبة من بعض ومن ليس لديه تكتيك مناسب لكل مباراة هو من سيعاني.

وعن طموح الفريق السكندري بالدوري قال سامي: المهندس فرج عامر لا يتأخر على طلباتنا وتجميع النقاط هو هدفنا ونسعى لإنهاء المرحلة الأولى لبناء مرحلة جديدة من الطموح وكل فترة بدوافع مختلفة، والأهلي والزمالك في حتة تانية عن باقي أندية الدوري كلاعبين وبدلاء واحتكاك أفريقي ودولي وقيمة تسويقية كبيرة.

واختتم: نحتاج لاستكمال بعض الأمور في الدوري على مستوى الانضباط والعدالة في كل الأمور وليس التحكيم فقط وسيكون هذا الدوري في مكان أخر تسويقيا.

وتقاسم فريقى الجونة وسموحة نقاط المباراة التي جمعت بينهما بعد إنتهائها بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما في المباراة التي جرت بينهما بإستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر في مستهل مباريات الجولة الخامسة عشر للدورى، فى مباراة جاءت فيها الأهداف الأربعة عن طريق الثنائى المعار من الزمالك عمر السعيد لصالح الجونة ومصطفى فتحى لصالح سموحة، فضلا عن أن هدفين من الأربعة جاءت عبر ركلات الجزاء.