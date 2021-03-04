كهربا يغيب عن مران الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس، غياب محمود عبد المنعم كهربا والذي صدر بحقه عقوبة من جانب إدارة الكرة بالنادي.

وكان النادي الأهلي قد أعلن يوم الأربعاء عن توقيع عقوبة على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا باستبعاده من المباريات لمدة شهر فضلا عن غرامة مالية 200 ألف جنيه، وذلك لأسباب فنية بحسب بيان صادر عن فريق القلعة الحمراء.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن كهربا غاب اليوم عن مران الفريق الجماعي، ولم يحضر إلى مقر النادي.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة فيتاكلوب الكونغولي والمقرر لها يوم السبت المقبل لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.