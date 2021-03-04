مصدر لمصراوي: بنشرقي يفكر في شكوى استاذ القانون بجامعة سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

قال مصدر مقرب من الدولي المغربي أشرف بنشرقي لاعب الزمالك، إن اللاعب مستاء للغاية من واقعة الامتحان الخاصة بإحدى فرق كلية الحقوق في جامعة سوهاج، وأنه يفكر في اللجوء للشرطة ومن ثم القضاء.

وكان الدكتور أحمد عبد الموجود استاذ القانون الدولي في جامعة سوهاج قد أورد سؤالاً افترض وفاة الدولي المغربي أشرف بنشرقي خلال إحدى الامتحانات وهو ما أثار حالة كبيرة من الغضب.

وقال مصدر مقرب من اللاعب من خلال تصريحات الخليج 365، إن اللاعب يشعر بحالة كبيرة من الغضب والاستياء بسبب هذه الواقعة، كما أنه تحدث مع ممثله القانوني من أجل التحرك من الناحية القانونية ضد الدكتور المذكور.

وكانت اللجنة التي تدير نادي الزمالك قد عبرت عن غضبها من هذا الأمر من خلال بيان رسمي كما أنها قررت أن تتخذ الخطوات القانونية اللازمة في الأمر.

وقد وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبد الغفار بإحالة الرجل المذكور للتحقيق العاجل بالإضافة إلى إيقافه عن العمل.

وقام الوزير عبد العفار بالاتصار باللاعب من أجل التعبير عن استياء الوزارة لهذا التصرف الفردي الخاطيء، الذي لا يعكس جموع المجتمع الأكاديمي والجامعي، مؤكدًا تقدير الوزارة واحترامها الكامل لكافة الأندية المصرية الرياضية وجماهيرها العظيمة، واعتزازها بكافة اللاعبين المحترفين في بلدهم الثاني مصر.