مهاجم الأهلي يغيب عن مباراة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أصبح لحاق صلاح محسن لاعب فريق الأهلي، بمباراة الإسماعيلي صعب بسبب احتياجه للعلاج عشرة أيام للمشاركة في المباريات.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل ضمن حسابات الأسبوع الـ12 من مسابقة دوري We المصري.

وأفاد المصدر في تصريحات عبر "الخليج 365"، أن هناك صعوبة حول لحاق صلاح محسن بمباراة الإسماعيلي المقبلة بعد إصابته بالعضلة الأمامية.

وأشار المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه - إلى أن اللاعب يححتاج لعشرة أيام حتى يستطيع المشاركة في المباريات دون قلق.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي يوم السبت المقبل ضمن حسابات الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلي حاليًا في الترتيب الثاني بجدول المجموعات برصيد ثلاث نقاط خلفًا للمتصدر سيمبا التنزاني.