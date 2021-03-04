عاجل | تشكيلة غزل المحلة الاساسية امام البنك الاهلي في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 تشكيلة غزل المحلة والبنك الاهلي، في مباراة ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز، والتي ستنقل على قناة أون تايم سبورتس 1.

وجاءت تشكيلة البنك الاهلي الاساسية، التي أعلنها خالد جلال منذ قليل، تواجد “معروف يوسف” في خط الوسط، على أن يقود فادي فريد خط هجوم الفريق الأخضر.

فيما أعلن خالد عيد تشكيلة غزل المحلة الاساسية، والتي شهدت قيادة “أحمد الشيخ” لخط الوسط، وسيلعب في الخط الأمامي كل من “عبده يحيى، وإسلام فؤاد”.

ويدخل الفريقان مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، حيث حقق غزل المحلة الفوز على الانتاج الحربي في الجولة الماضية، كما حقق البنك الاهلي الانتصار على “اسوان”.

ويعد انتصار غزل المحلة هو الثالث في آخر 5 مباريات لعبها في الدوري المصري، بينما أتى انتصار البنك الاهلي بعد غياب دام لأكثر من شهرين منذ تحقيقه الفوز الأول في المسابقة المحلية.

ويتواجد غزل المحلة في المركز 11 برصيد 17 نقطة، في المقابل يقبع البنك الاهلي في المرتبة 14 وفي رصيده 13 نقطة.

تشكيلة غزل المحلة الاساسية امام البنك الاهلي في الدوري المصري

عمرو شعبان.

فتحي مبروك – أحمد عيد – محمد فتح الله – أحمد أباظة.

هشام بلحة – يحيى حامد – أحمد النادري – أحمد الشيخ.

عبده يحيى – إسلام فؤاد.

والتالي تشكيلة البنك الاهلي الاساسية

أحمد السعدني.

أحمد ياسين – محمد ديش – أسامة إبراهيم – عاصم صلاح.

محمود سيد – معروف يوسف – موسى دياوارا – محمد بسيوني – فالديميرو لاميرا.

فادي فريد.

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